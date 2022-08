Una Roma di giganti. Lotta, combattimento e gol: così Mourinho alza l’asticella

Mourinho probabilmente aveva le idee chiare già un anno fa, quando a luglio parlando della Roma disse: “È un club gigante, con dei tifosi incredibili ed assetati”. Ovviamente Mou si riferiva allo status della società, ma nella sua testa aveva già anche l’idea di fare del suo gruppo una vera squadra di giganti: a livello morale, come qualità tecniche, ma anche semplicemente come statura fisica, nell’undici titolare giallorosso ci sono 4 giocatori sopra l’asticella del metro e novanta: Matic, Smalling, Abraham e Zaniolo. Con altri dei probabili titolari che si avvicinano, basti pensare ai 186 centimetri di Cristante, Pellegrini, Ibanez o Spinazzola o i 184 di Karsdorp. Insomma, sarà una Roma di giganti quella che andrà a caccia del ritorno in Champions League. Perché in campo Mourinho vuole una squadra fisica, da combattimento, che sappia vincere e lottare su ogni pallone. Mourinho dietro vuole infatti grandi combattenti e gente forte sulle palle alte, che non dia soluzioni aeree agli avversari. I titolari sono Smalling (1,94), Mancini (1,90) e Ibanez (1,86), con Kumbulla (1,91). Insomma, difficile anche solo pensare di infilarcisi in mezzo tra quei quattro lì. Il pacchetto arretrato è compatto, forte e atleticamente valido. Davanti, poi, c’è ancora per un po’ Shomurodov (1,90), ma a Mou piace soprattutto Abraham perché segna e perché con quel fisico è punto di riferimento a cui appoggiarsi nel dialogo nello stretto, ma anche nei momenti di difficoltà. I 194 centimetri di Tammy contano in fase di costruzione, perché sulle palle alte è dominante (uno degli schemi da angolo della Roma è la palla forte in mezzo all’area piccola, dove c’è proprio l’inglese) e spalle alla porta gioca di sponda. Ma anche nella fase difensiva, perché quando c’è da uscire dal pressing la Roma ha la possibilità di alzare la palla e appoggiarsi al suo centravanti. O, in alternativa, a uno come Zaniolo, che oltre ai centimetri ha anche muscoli da vendere.

(gasport)