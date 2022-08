Una poltrona per quattro: da Bailly a Zagadou, Mou attende il difensore

Non una priorità, ma una richiesta specifica di José Mourinho, individuata da tempo come una lacuna da colmare, il difensore di qualità, se possibile mancino, in grado di far partire l’azione dal basso con la giusta qualità e di generare una sana concorrenza con i profili già presenti in rosa. Pinto sta lavorando, senza però alcuna fretta, anche sul difensore da portare a Trigoria. C’è una poltrona per quattro nomi. Il primo è Dan-Axel Zagadou, classe ‘99, svincolato dopo l’ultima stagione al Borussia Dortmund, l' ultimo contatto con gli agenti si è registrato a Londra una settimana fa: pista che rimane calda, ma la Roma non ha ancora chiuso. Su di lui anche West Ham e Siviglia. Se dipendesse da Mou la scelta sarebbe Eric Bailly del Manchester United, ma qui i nodi sono di natura economica: ingaggio da 5 milioni, richiesta di 3 milioni per il prestito oneroso e commissioni affatto trascurabili per finalizzare il trasferimento. Rimanendo in Premier (c’è anche il nome di Lindelof, ma al momento solo un’idea), pochi giorni fa Roberto De Fanti ha proposto a Pinto il nome di Japhet Tanganga, altro classe ‘99, difensore centrale del Tottenham, che Mourinho lanciò con la maglia degli Spurs nel gennaio del 2020. Ingaggio alla portata ma Paratici non lo considera un esubero, per questo lo farebbe partire solo in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Arriviamo infine al nome di Natan del Bragantino: la richiesta del club brasiliano non è mai scesa sotto i 10 milioni di euro.

(La Repubblica)