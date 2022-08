Un sold-out dopo l’altro in attesa di Belotti

La passione dei tifosi della Roma rischia quasi di non fare più notizia, ed anche per la sfida casalinga contro il Monza si registrerà il tutto esaurito. Anche, perché all'Olimpico non ci saranno posti vuoti neanche in occasione del match con la Cremonese. E non è solo merito della campagna acquisti: la campagna abbonamenti si è chiusa il 15 luglio, ben cinque giorni prima dell’ufficialità di Paulo Dybala in giallorosso. Inoltre, oltre 16000 tifosi hanno aderito agli abbonamenti per le coppe (ottavo di Coppa Italia e le tre gare interne del girone di Europa League).

(La Repubblica)