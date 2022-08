Un calcio mai visto

Diciotto partite fra campionato e coppe da qui al 3 novembre, quando la serie A andrà in letargo per quasi due mesi durante il Mondiale in Qatar che vivremo da spettatori. Le big giocheranno ogni tre giorni: un autentico e inedito tour de force che segnerà inevitabilmente un bel pezzo di stagione. C'è chi lo definisce un salto nel vuoto, o addirittura nell'ignoto, perché la verità è che nessuno sa cosa può accadere: mai s'era visto un torneo spezzato in due, con una partenza anticipata a Ferragosto e soprattutto con una preparazione atletica estiva che per tutti è stata inevitabilmente sperimentale. La conseguenza è che ci si fa male. Anche lo Special One dovrà però fare i conti col tour de force: domenica l'Udinese, poi Ludogorets in Europa League, quindi Empoli, Hjk e Atalanta prima della sosta. Belotti e Camara, gli ultimi due arrivati, saranno d'aiuto per rimpolpare la rosa dopo i tanti infortuni. Ma lo sprint sarà lungo e metterà tutti a dura, durissima prova. Fin qui ha regnato l'equilibrio, con 6 squadre in testa a 7 punti. Vediamo che succede ora che si inizia a correre sul serio.

(corsera)