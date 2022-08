Ultimi due “colpi” per Mourinho: Belotti e contratto a Zaniolo

A due settimane dalla fine del mercato, Mourinho aspetta ancora due colpi. Il primo è legato all’arrivo del Gallo Belotti che svincolato sta rifiutando tutte le proposte pur di vestire la maglia giallorossa. Ha detto no al Galatasaray, dopo essersi promesso allo Special One e aver già discusso del suo approdo nella capitale con Dybala, collega di reparto ai tempi del Palermo, e con i compagni di Nazionale. Il problema è che Tiago Pinto deve cedere almeno uno fra Shomurodov, Kluivert e Felix. Il secondo colpo è la permanenza di Zaniolo, per il cui rinnovo del contratto l’agente Vigorelli inizierà a parlare con la società a settembre.

(corsera)