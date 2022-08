Tutti per Wijnaldum: magliette, cori e il gol di Smalling

Dopo la frattura della tibia destra rimediata in allenamento, ieri in occasione di Roma-Cremonese la squadra e tutto lo stadio hanno reso omaggio a Gini Wijnaldum: i compagni sono entrati in campo per il riscaldamento indossando una maglia con il numero 25 dell’olandese e la scritta «Forza Gini»; i tifosi hanno gridato il suo nome; Smalling gli ha dedicato il gol della vittoria sventolando una sua maglia.