Tridente da sogno: Dybala cerca il gol numero 100

Le facce concentrate dei calciatori giallorossi, in partenza dalla stazione Termini in direzioni Salerno, raccontavano con grande precisione lo stato d’animo della Roma. Pochi sorrisi e tanta voglia di iniziare al meglio la stagione, che riparte contro la Salernitana di Nicola sulla scia di importanti premesse, che hanno preso forma dopo i mercato estivo della società giallorossa, in una rosa ancora da migliorare, a detta da Mourinho che attende il difensore e Belotti e non vede l'ora di schierare tutta la sua potenza. I dubbi sono pochi. Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa: la Roma riparte dalla certezza del pacchetto arretrato che ha guidato la squadra alla vittoria della Conference League. Ci sarà l’esordio in Serie A per Matic. Accanto a lui il capitano giallorosso Pellegrini. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola viaggiano spediti verso una maglia da titolare, ma la concorrenza di Celik e Zalewski è reale e li condurrà, durante la stagione, ad una stimolante alternanza. Davanti il tridente da sogno, formato da Zaniolo, Dybala (a caccia del gol numero 100) e da Tammy Abraham, che nella scorsa stagione segnò il suo primo gol in giallorosso a Salerno. Oltre 2000 i tifosi presenti oggi sugli spalti dell'Arechi.

(La Repubblica)