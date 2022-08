Trequartista o mezzala? Pellegrini ago della bilancia

Anche contro la Juventus, sarà Lorenzo Pellegrini l’ago della bilancia dal punto di vista tattico. Mou, alla vigilia del match contro la Cremonese, ha raccontato che il suo capitano può giocare in tutte le posizioni dalla cintola in su e contro la Juve dovrà darne ancora una volta una dimostrazione. Sugli uomini che scenderanno in campo sembrano esserci pochi dubbi – Matic, Cristante, Pellegrini, Dybala e Abraham dalla metà campo in su – ma sul modulo potrebbero esserci delle novità rispetto al 3-4-2-1 che dalla metà della scorsa stagione è diventato un marchio di fabbrica. Se fosse questo il modulo, il capitano tornerebbe a giocare alle spalle di Abraham, al fianco di Dybala, con Matic e Cristante davanti alla difesa. Nel gioco delle coppie, però, il serbo e l’ex atalantino sembrano quella meno assortita e per questo il tecnico potrebbe passare ad un centrocampo a tre, con Matic regista, Cristante e Pellegrini ai suoi fianchi e Dybala avanzato sulla stessa linea dell’attaccante inglese.

(corsera)