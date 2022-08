Tra Dazn, i disservizi e la tanto amata radiolina

IL ROMANISTA (S. BONVISSUTO) - Nils Liedholm, genio imprendibile, organizzava le amichevoli prima dell’inizio della stagione contro il Trento, con la speranza di perderle, questo perché la grande Roma dell’83 vinse lo scudetto dopo aver perso rovinosamente proprio con loro durante la preparazione estiva. Credo che all’epoca il Trento giocasse in serie C. Noi, cresciuti come romanisti in quegli anni, non siamo abituati a precampionati così belli e altolocati come quello disputato dai giallorossi quest’anno. [...]

E poi è ricominciato il campionato. O almeno ci hanno detto che era ricominciato perché, a dire il vero, la partita l’hanno vista in pochi. Lo scandalo della concessione dei diritti a Dazn è più o meno una tragedia annunciata, visto che la piattaforma aveva fatto ride già l’anno scorso. Vi avranno dato più soldi, ma era mejo Sky. Così poi incitate alla pirateria, e noi non abbiamo certo bisogno di queste provocazioni, perché per vedere la Roma siamo già da sempre pronti a tutto.