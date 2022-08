Tra campo e mercato: Roma e Cremonese, incontro per Felix

Per Felix Afena-Gyan alla Cremonese si tratta, ma la situazione al momento non è sbloccata. Il club lombardo è venuto allo scoperto per il giovane lanciato lo scorso anno da Josè Mourinho. E a Trigoria si ritiene pure che il ghanese abbia un grande potenziale: proprio per questo la valutazione economica che ne fa Pinto è di 10 milioni di euro. Cifra che la proprietà del club grigiorosso ritiene alta e proverà a condurre il gm giallorosso ad un compromesso.

E il caso vuole che Roma e Cremonese dovranno incontrarsi oggi all'Olimpico proprio per un incrocio da calendario. Sarà l'occasione di entrare ancora più nel vivo della trattativa. E' interesse di tutti arrivare alla fumata bianca, ma la Cremonese non ha intenzione di offrire più di 5-6 milioni, bonus compresi.

Stand-by, poi, per il passaggio di Justin Kluivert al Fulham: per l'olandese può aprirsi la strada del ritorno all'Ajax. Da perfezionare, infine, la rescissione con Riccardi, che va verso il Latina.

(La Repubblica)