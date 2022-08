Stroppa: «Mi sento tranquillo. Errori, ma siamo in crescita»

Il Monza di Giovanni Stroppa ha collezionato la quarta sconfitta in quattro partite, rimanendo quindi ancora a zero punti. "Ma io mi sento tranquillo - le parole del tecnico nel postpartita di Roma-Monza -. La società si è esposta qualche giorno fa dicendo più volte che andremo avanti così. Non credo di poter aggiungere qualcosa in più, problemi non ne vedo. Nel primo tempo mi è piaciuto tutto. Poi abbiamo concesso errori gratuiti a una squadra che fa un altro campionato rispetto al nostro. E se fai errori banali con la Roma li paghi. Siamo in crescita, anche se i giocatori importanti devono trovare la condizione: Sensi ha fatto fisicamente bene, a Caprari, Pessina e Petagna serve brillantezza. Ci manca qualcosa negli ultimi venti metri. Ma dobbiamo stare calmi ed avere pazienza".

(gasport)