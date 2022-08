Srna: "Grazie Roma, lo Shakhtar adesso potrà ripartire"

CORSPORT - Dario Srna, ex capitano e ora direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano per ringraziare la Roma. La società giallorossa, infatti, ha deciso di organizzare un'amichevole, in programma questa sera allo Stadio Olimpico, tra le due squadre. Inoltre tutto l'incasso sarà devoluto per aiutare le popolazioni ucraine colpite dalla guerra. Ecco le sue parole.

C'è un po' di emozione?

"Tantissima. Per noi è incredibile poter giocare in uno stadio pieno dopo tutto quello che abbiamo passato. Sarà una grande esperienza per i nostri ragazzi".[...]

La Roma che impressione le fa?

"Fortissima, ora anche di più. Ma con Mourinho è normale: o arrivi primo o scendo. Speriamo che non ci faccia troppi gol: in fondo è un'amichevole".