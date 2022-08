Squalificati tre giocatori per un turno. Escalante salterà il match contro la Roma

Sono tre i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo la prima giornata di Serie A. Il cartellino rosso ferma Luis Maximiano, portiere della Lazio, Gonzalo Escalante della Cremonese e Soumaoro del Bologna. Escalante, centrocampista della Cremonese in prestito dalla Lazio salterà la gara contro la Roma programmata per lunedì 22 agosto alle ore 18.30 all'Olimpico. L'Hellas Verona è stato punito per cori razzisti contro Osimhen e contro i tifosi del Napoli. Dovrà pagare una multa di 12 mila euro.

(libero)