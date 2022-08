Spalletti: "Dispiaciuto per Totti e Ilary. Roma da vertice''

CORSERA - Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma, in un'intervista rilasciata durante il ritiro abruzzese del Napoli a Castel Di Sangro si è soffermato anche sulla Roma, definendola una squadra da vertice, che si è rinforzata molto. Inoltre ha espresso il suo pensiero su Totti e sulla separazione da Ilary Blasi.

Sul mercato.

«Si è chiuso un ciclo importante, con giocatori che hanno fatto la storia e apriamo insieme un’altra pagina. Il nuovo Napoli vira nella direzione dei giovani forti, nel ridimensionamento degli ingaggi e nella filosofia della sostenibilità. Attorno a noi avverto scetticismo, mi dispiace. Perché ce la stiamo mettendo tutta per farci trovare pronti. Grazie a un mercato che, entro certi confini, sia funzionale alle nostre esigenze. Dybala non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati. Questo non ci deve far sentire da meno. Tutte le squadre di vertice, e oltre alle milanesi e alla Juventus si sono aggiunte anche Roma e Fiorentina, si sono rinforzate in maniera significativa. Noi facciamo il nostro percorso sapendo che questo sarà un campionato anomalo e dunque strano per tutti. Le partite si giocano in campo non fuori. Vediamo, intanto il mercato è ancora lungo». [...]

Di ragazzi forti ne ha allenati tanti, una classifica?

«Sì parecchi, ma li dico in ordine sparso». Un’altra pausa. «Da Nestor Sensini a Pizarro, giocatore con grande intelligenza di gioco. Il mio Koulibaly, come non inserirlo. E allo Zenit il brasiliano Hulk, forza e potenza devastanti».

Dimentica Totti?

«Ma lui ci entra di diritto tra i fortissimi».