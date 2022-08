Sono già 23 le proprietà straniere nel calcio italiano. A farla da padrona sono gli americani: rappresentano più del 50% con le loro 13 proprietà. Si parte dalle ultime arrivate che sono anche quelle di maggior blasone. Il Milan su tutte con RedBird e quel closing (assecondando le voci che arrivano dalla Francia) che dovrebbe arrivare il prossima tî settembre. Poi, c'è l'Atalanta con Bain Capital che ha acquisito lamaggiomaza del club lasciando, come è noto, la gestione alla famiglia Percassi. Il gruppo Friedkin alla Roma sta provando a riportare in Champions i giallorossi dopo gli armi difficili di un'altra proprietà americana, quella di Pallotta. Un percorso che si sta snodando tra nomi importanti, come quelli di Dybala e Mourinho, ma anche con partnership che rendono più solide la società, come quella cori Toyota. Ormai consolidato Commisso a Firenze con la sua Mediacom e con gli investimenti anche immobiliari che cercano di far crescere l'universo viola. 777 Partners ha posto fine all'era Preziosi al Genoa ma ha iniziato con scelte opinabili ed unaretrocessiane per iniziare. Sempre in Serie B ci sono Parma con Krause, Pisa e la Spal di Tacopina oltre a Venezia e Ascoli. In Serie C c'è Jrl investeinent a Cesena, mentre in quarta serie, la Nocerina è a stelle e strisce.

(tuttosport)