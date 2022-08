Shomurodov tiene ancora in attesa Belotti. Veretout: «In giallorosso le stagioni più intense»

Non solo Jordan Veretout - sui social il ringraziamento ai colori giallorossi: "Quelli in giallorosso sono stati gli anni più intensi della mia carriera e non li dimenticherò mai" -: dopo la cessione del francese arriva anche quella di Gonzalo Villar alla Sampdoria e quella di Carles Perez - oggi le visite - al Celta Vigo. Contrariamente alle intenzioni iniziali della Roma, entrambe arrivano in prestito con il solo diritto di riscatto.

Tiago Pinto ha dovuto piegarsi all'esigenza di alleggerire il monte ingaggi così da poter sbloccare anche la situazione relativa ad Andrea Belotti. L'ex Torino ha ormai da settimane un accordo blindato con la Roma e può rappresentare il tassello ideale per completare il reparto d'attacco a disposizione di Mourinho.

Ancora in stand-by, invece la cessione di Shomurodov, che a differenza di Perez è stato presentato ai tifosi ed è anche sceso in campo contro la Shakhtar l’altra sera, segnale chiaro che l’accordo col Bologna non è ancora stato trovato. Il giocatore non si sta mettendo di traverso con la Roma in merito alla cessione, ma non c'è ancora accordo tra i club in merito alla formula dell'operazione.

(Corsera)