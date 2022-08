Shomurodov saluta, ecco Belotti

Una settimana di lavoro a Trigoria, ma anche di lavoro sul mercato: Tiago Pinto conta di piazzare diverse pedine e finalizzare gli ultimi acquisti. Oggi diventerà ufficiale il passaggio in prestito di Villar alla Sampdoria mentre è in via di definizione l’accordo con il Bologna per Shomurodov, con un obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di alcuni obiettivi individuali dell’uzbeko. La partenza del numero 14 spalancherà le porte a Andrea Belotti, che molti tifosi giallorossi hanno sperato potesse sbucare all’ultimo secondo sul terreno dell’Olimpico. Ancora qualche giorno di attesa e poi il “Gallo” potrà cantare.

(La Repubblica)