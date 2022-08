Shomurodov bloccato. Belotti aspetta

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Shomurodov e Kluivert. Sono loro i due nodi che stanno momentaneamente bloccando il mercato della Roma in entrata. Se a Trigoria sanno bene quanto Belotti stia fremendo, Tiago Pinto è consapevole di quanto sia complicato regalare a Mou un altro rinforzo senza cedere prima uno dei due attaccanti. L'indiziato numero uno sembrava essere l'uzbeko, finito sulla lista dei desideri del Bologna ma i 15 milioni chiesti dalla Roma per lasciar andare l'ex Genoa hanno raffreddato parecchio l'interesse degli emiliani, che vorrebbero prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto o al massimo vincolare l'obbligo di riscatto a determinate condizioni tutt'altro che semplici da raggiungere: fase di stallo che dura ormai da oltre tre giorni. Ecco perché al Fulvio Bernardini, per evitare brutte sorprese, hanno riallacciato i contatti con il Fulham per provare a trovare un'intesa e monetizzare dalla cessione di KluIvert. Quando il gm giallorosso riuscirà a sbloccare almeno una delle due situazioni, la Roma si focalizzerà sulla questione Belotti. Prima però bisogna vendere qualcuno.