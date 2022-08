Finalmente domani la Roma incontrerà i suoi tifosi, in occasione della presentazione dell'Olimpico a seguito del qualche andrà in scena l'amichevole con lo Shakhtar Donetsk. Ad accogliere i giallorossi ci sarà un ambiente caldo, memore del successo in Conference League di fine maggio ed esaltato dai colpi di mercato messi a segno da Tiago Pinto. Del resto, il tutto esaurito fatto registrare al botteghino racconta molto dell'umore della tifoseria.

(Gasport)