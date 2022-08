Sbarca Wijnaldum , è subito festa. Ma su Zaniolo c’è il Tottenham

Oltre 500 i tifosi a Ciampino ad attendere Wijnaldum, più di 7000 a seguire la rotta del jet privato, messo a disposizione dai Friedkin, sui portali di riferimento. L’arrivo di Gini Wijnaldum ha mandato in estasi l’intera tifoseria romanista che, sognante ed euforica, ha accolto l’ex centrocampista del Psg tra cori e grida, sfidando il caldo torrido dell’agosto romano. Un’operazione che ha visto prevalere la fermezza di Tiago Pinto: la Roma porta all’interno della rosa di Mourinho un centrocampista di assoluto livello internazionale, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, pagando solo il 50% dell’ingaggio dell’olandese. Determinante il ruolo dei Friedkin, ancora una volta in prima fila nelle fasi cruciali della trattativa, e la volontà del giocatore, conquistato dal progetto e dalle parole dello Special One: l’ex Liverpool ha lasciato sul tavolo quasi un milione e mezzo di bonus pur di vestire la maglia della Roma. Oggi le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso, domenica invece il bagno di folla dell’Olimpico, quando la rosa verrà presentata ai tifosi, un’ora prima del fischio d’inizio del match con lo Shakhtar Donetsk. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra Tottenham e Roma, ma Paratici non ha mai nascosto l’interesse per il talento giallorosso. Molto difficile che gli Spurs possano accontentare la richiesta di Pinto (almeno 50 milioni di euro), ma sono pronti a mettere sul tavolo diverse contropartite: Tanganga, Ndombele e Lo Celso sono in uscita da Enfield. Zaniolo osserva, coinvolto, come mai prima d’ora, nella Roma di José Mourinho.

(La Repubblica)