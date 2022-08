Lazio, Sarri: "Il mercato della Roma fa cambiare gli obiettivi. Mourinho mi sta simpatico, la differenza è che io vengo dai Dilettanti"

CORSPORT - Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano romano, tornando anche sul dualismo con José Mourinho: "A me sta anche simpatico. Le differenze dipendono in prevalenza dal punto di partenza, dalle origini. Io sono cresciuto tra i Dilettanti, gente di un altro livello, dove per vincere dovevo incidere tanto, e in modo feroce, per compensare i limiti dei singoli. Mourinho è partito dal Barcellona e ha investito molto sulla qualità dei giocatori. Tra Stia e Barcellona c’è un bel cazzo di differenza… E poi io sono toscano di monte. Come Luciano (Spalletti, ndr)".

E ancora sul mercato delle altre: "La Juve era forte anche l’anno scorso, l’Inter la consideravo la principale candidata allo scudetto, però il mercato della Roma le fa cambiare gli obiettivi. Wijnaldum, Belotti, Dybala. Il Wijnaldum di Liverpool è un giocatore fortissimo e Dybala con me è stato eccezionale. Il Milan può rivincere se conserva lo spirito della stagione passata".