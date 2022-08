Sarà un’altra Roma. Squadra da cambiare: El Shaarawy, 3-5-2 o Matic-Cristante?

Sostituire Nicolò Zaniolo, soprattutto questo Nicolò Zaniolo, così in forma e così dentro al progetto Roma, in tutti i sensi, non sarà semplice, ma Josè Mourinho ha le carte da poter mettere sul piatto anche sabato in casa della Juventus. In attesa che il mercato gli regali l’attaccante che tanto chiede, Mou da oggi inizierà a valutare come sostituire il suo numero 22 con tre ipotesi a disposizione. La prima, quella più logica, vorrebbe il capitano, Lorenzo Pellegrini, riportato nei tre davanti al posto di Nicolò, con Dybala e Abraham accanto a lui. In questo caso, con Cristante (due su due dal primo minuto) ci sarebbe Matic. È la soluzione più sicura e anche quella più probabile. La seconda soluzione prevede gli stessi uomini in campo - quindi Matic in mezzo e Pellegrini - ma un modulo diverso, un 3-5-2 con Dybala seconda punta accanto a Tammy e il capitano giallorosso a centrocampo con il serbo e Cristante. La terza soluzione è quella che prevede El Shaarawy in attacco con Pellegrini, di nuovo, mediano. L’attaccante, evidentemente non è un titolare della Roma in questo momento, ma è entrato bene sia in amichevole contro lo Shakhtar sia con la Cremonese (pochi minuti invece a Salerno). Per questo spera di avere un’occasione dal primo minuto e Mourinho, che non è un allenatore che scarta a prescindere uomini e idee, sicuramente ci ragionerà. Perché El Shaarawy,quando sta bene fisicamente, garantisce corsa e copertura, aspetti da non sottovalutare in casa della Juve.



(gasport)