Samuel in visita a Trigoria

IL TEMPO - Un campione d’Italia torna a Trigoria. Ieri Walter Samuel ha passato qualche ora nel centro sportivo giallorosso insieme al prepatore atletico dell’Argentina Luis Martin per un aggiornamento professionale. L’ex difensore romanista, protagonista dello scudetto vinto nel 2001, ora è un collaboratore tecnico della nazionale «albiceleste». Ha ricevuto una maglia numero 19 dalla Roma e ne ha firmata un'altra che ha lasciato all'archivio storico. Samuel ha avuto modo di salutare anche Dybala, col quale potrebbe condividere il Mondiale in Qatar.