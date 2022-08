Roma, Wijnaldum sotto choc: la tibia (per ora) sarà ingessata. Nelle prossime ore il consulto con il medico di fiducia di Friedkin

Agire, in attesa di prendere una decisione più ragionata e definitiva: l'infortunio alla tibia è stato un duro colpo da digerire per Georginio Wijnaldum, che ha deciso di prendersi qualche ora per decidere come muoversi per risolvere al meglio il problema della frattura. Questa mattina, presso la clinica di Villa Stuart, gli verrà applicato un gesso sulla gamba destra per immobilizzare la parte. Nei prossimi giorni, poi, è atteso a Roma il dottor Georg Ahlbäumer della Klinik Gut di St. Moritz. Il medico di fiducia di Dan Friedkin valuterà la situazione e illustrerà quella che secondo lui è la strategia migliore da seguire.

Il giocatore ha inoltre preso coscienza del fatto che, pur intervenendo chirurgicamente, sarebbe difficile riuscire a garatirgli la partecipazione al mondiale in Qatar.

(ilmessaggero.it)

