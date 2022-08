Roma su Camara: prima scelta per sostituire Wijnaldum

In attesa dello sbarco nella Capitale di Andrea Belotti, Tiago Pinto stringe per il centrocampista. Il g.m. ha identificato in Mady Camara, guineano classe 1997 che gioca nell’Olympiacos, il sostituto dell’infortunato Gini Wijnaldum. Su Camara c’era il Monza, ma l’inserimento della Roma ha fatto cambiare idea al centrocampista, che ha dato la sua preferenza ai giallorossi. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito oneroso a 2 milioni, con diritto di riscatto a 8. Camara ha superato nelle preferenze sia Boubakary Soumaré del Leicester sia Adrien Tameze del Verona, che però il g.m. continua a monitorare in caso di intoppi nella trattativa.

(corsera)