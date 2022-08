Roma, Mou incorona Pellegrini ma si dispera per Wijnaldum

E' arrivato un ulteriore attestato di stima di Josè Mourinho nei confronti di Lorenzo Pellegrini: che lo Special One stimasse particolarmente il suo capitano non era certo un segreto, ma in occasione della conferenza stampa di ieri il mister ha ribadito la centralità del numero 7 nel progetto della Roma. Da trequartista o da centrocampista centrale, poco importa: Pellegrini in stagione servirà, e parecchio. E le parole di Mou sono arrivate prima ancora di conoscere il triste destino di Georginio Wijnaldum, che dovrà fare i conti con una frattura della tibia.

(Corsera)