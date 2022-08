ROMA-MONZA: le probabili formazioni dei quotidiani. Celik e Zalewski dal 1', pronto El Shaarawy

A tre giorni dal pareggio contro la Juventus, la Roma torna in campo all'Olimpico per affrontare il Monza. Rispetto alla gara di Torino, Josè Mourihno sembra intenzionato ad apportare qualche cambio alla formazione, quasi sicuri di un posto Zalewski al posto di Spinazzola e Celik per Karsdorp. Possibile turno di riposo anche per Smalling, con Kumbulla pronto a prendersi una maglia da titolare. Pellegrini torna in mediana al fianco di Cristante, mentre El Shaarawy potrebbe trovare spazio insieme a Dybala alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTDIANI

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy, Abraham

GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy, Abraham

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Abraham

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.