Roma in volo con Dybala

Il mondo è bellissimo visto dall'alto. Così tanto che i tifosi della Roma rispolvera il coro "Vinceremo il tricolor". L'impressione, però, è che questo non sia solo un sogno di fine estate. La squadra di Mourinho ha forza, scelte e talento, soprattutto quello di Dybala, che ieri ha realizzato una doppietta e ha steso il Monza. Alla festa si è iscritto anche Ibanez, il quale ha chiuso il match sul definitivo 3-0. La Joya è arrivato a quota 100 gol e ha trascinato la Roma a 10 punti in classifica, ovvero momentaneamente al primo posto in classifica in attesa che le avversarie rispondano. Per ricordare una partenza così forte, bisogna tornare indietro di 8 anni, quando Garcia vinse le prime 10 partite.

Ieri Mourinho ha schierato il tridente Dybala-Pellegrini-Abraham, affidandosi a centrocampo ancora alla coppia Matic-Cristante. L'inizio dei ragazzi di Stroppa è invitante, ma poi i giallorossi prendono il controllo e sbloccando la sfida con un gran mancino di Dybala. L'argentino sale in cattedra e raddoppia al 32'. Il 3-0 arriva con Ibanez, che svetta di testa insaccando il calcio d'angolo battuto da Pellegrini. A 10 minuti dalla fine lo Special One fa esordire Belotti, il quale sfiora addirittura il gol. Ci sono anche delle brutte notizie, ovvero gli infortuni muscolari di El Shaarawy e Kumbulla.

(gasport)