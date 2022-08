Roma, difensore centrale cercasi: 4 nomi in lizza. Ma Mou adesso non ha fretta

La Roma cerca un altro difensore centrale per completare il pacchetto di cinque centrali che chiede Mourinho per questa stagione. Ad oggi nel mirino dei giallorossi ci sono quattro nomi. Il primo è quello di Dan-Axel Zagadou, svincolato dal Borussia Dortmund a causa dei tanti problemi fisici: a Trigoria piace, l’ingaggio non peserebbe tanto (1,5 milioni più bonus), ma si sta però valutando proprio la tenuta fisica ed atletica. Su di lui però c’è anche il West Ham.

Piace anche Bailly del Manchester United, uno con cui Mou ha già lavorato in passato e su cui è pronto a garantire. Come Tanganga del Tottenham, il cui agente (Roberto De Fanti) alcuni giorni fa era proprio a Trigoria per parlare con Pinto. Infine Victor Lindelof, altro giocatore del Manchester United: ha altri due anni di contratto, costa una ventina di milioni di euro. La Roma ha preso informazioni.

Poi ci sono anche altre piste che potrebbero aprirsi: una è quella di Manuel Akanji, che ha rotto qualsiasi rapporto con il Borussia Dortmund, vale almeno 20 milioni di euro e i suoi agenti lo stanno offrendo in giro alle squadre italiane. L’altra è quella di Samuel Umtiti del Barcellona: guadagna ancora 4 milioni di euro, ma potrebbe essere un’occasione visto la possibilità di prenderlo praticamente a zero o giù di lì.

(gazzetta.it)

