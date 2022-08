Roma-Cremonese, Abraham trova un felice ricordo e va alla caccia del primo gol

Tammy Abraham è pronto ad affrontare nuovamente Cyriel Dessers. I due attaccanti giocarono l'uno contro l'altro nella finale di Conference League e a fine partite l'inglese festeggiò con la vittoria del trofeo, mentre il nigeriano vinse la classifica marcatori. Lunedì pomeriggio alle ore 18:30 si ritroveranno allo Stadio Olimpico per la partita valida per la seconda giornata di Serie A, nella quale la Roma sfiderà la Cremonese. Nella passata stagione Abraham mise a segno 27 reti, mentre Dessers 19. In campionato sono tutti e due a secco e ora devono sbloccarsi davanti ai 65mila tifosi presenti. Il centravanti giallorosso ha fatto un po' di fatica in questa preseason ed è ancora alla ricerca del primo gol stagionale. A Salerno Mourinho ha deciso di sostituirlo dopo 68 minuti, dato che appare in condizioni non brillantissime. Nella scorsa annata giocò praticamente sempre, saltando solamente 2 delle 55 partite disputate dalla Roma. Nel 2021/2022 Abraham rimase a secco all'esordio e si sbloccò alla seconda di campionato contro la Salernitana, una neopromossa proprio come la Cremonese. Proprio contro le squadre salite dalla Serie B lo scorso anno l’inglese ha segnato 4 gol in 6 partite e contro la società di Cremona proverà a portare avanti la tradizione.

(corsera)