Roma. c'è Camara. Corsa e grinta: il vice Wijna può arrivare dalla Guinea

Nel casting di centrocampo a Trigoria,nelle ultime ora sonosalite le quotazioni di Mady Camara, 25 anni, centrocampista guineano dell’Olympiacos. È lui il nome su cui si sta concentrando in particolare Tiago Pinto. Camara ieri non è sceso in campo con l’Olympiacos, impegnato in Europa League ad Atene contro i ciprioti dell’Apollon Limassol. Ma il giocatore africano non ha giocato neanche all’andata, a Cipro, a causa di un problema muscolare. Roma e Olympiacos stanno cercando ditrovare la quadraturadel cerchio,ma i greci chiedono 15 milioni di euro e un obbligo di riscatto che laRoma non si vuole assumere. Si sta cercando ditrovareuna soluzionediversa, magari un prestito oneroso con un diritto di riscatto a cifre inferiori, magari intorno ai 10-12. Per ora, però, per l’eventuale prestito con riscatto la Roma ha fatto sapere ai greci che può pagare un milione più 7. Di certo c’è che può pesare anche la volontà del giocatore, a cui ovviamente piacerebbe cambiare aria e sbarcare in Italia, alla corte di Mourinho. Camara è stimolato dall’opportunità, ne ha parlato anche con Diawara, suo compagno di nazionale e giallorosso oramai dal 2019. Ma, ovviamente, la Roma sta tenendo caldi anche altri fronti, nel caso in cui Camara non dovesse andare a dama. Tameze del Verona è un altro giocatore che piace tanto. Un altro nome seguito è poi quello di Boubakary Soumaré, classe 1999, uno che al Leicester negli ultimi tempi è rimasto un po’ in disparte, e poi anche Winks del Tottenham e Grillitsch, svincolato

(gasport)