Roma, casting a centrocampo. Adesso il preferito è Tameze

“Per essere equilibrati abbiamo bisogno di un attaccante e di un giocatore di centrocampo che permetta di poter utilizzare in difesa Cristante o Matic. Prima di dire alla proprietà o al direttore che avevamo bisogno di qualcuno, sono stati loro a farmelo presente”. Parlava così José Mourinhoal termine della vittoria contro la Cremonese: un messaggio chiaro sulle intenzioni sue e della società per completare la rosa, dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo. Ieri a Trigoria è stata una giornata di riflessione, per rimettere in ordine le idee in vista degli ultimi delicatissimi giorni di calciomercato, per non farsi trovare impreparati. Per come si sono messe le cose, Pinto non può permettersi di sbagliare un colpo perché i margini di manovra sono strettissimi. Per l’attacco è finalmente alla puntata finale la telenovela di Andrea Belotti. La cessione di Felix alla Cremonese è ai dettagli e si è liberato lo spazio per il Gallo. Interrotta invece la trattativa per la cessione di Kluivert al Fulham, che ha fatto un’offerta di 3 milioni più bonus che la Roma ha reputato “offensiva”. Per il centrocampo è in corso un vero e proprio casting in cui sono tanti quelli che si stanno proponendo. Tameze del Verona piace già dallo scorso anno: costa circa 12 milioni, prezzo che potrebbe diminuire con l’inserimento di alcuni giovani. Interessa anche Makengo dell’Udinese, mentre è solo una suggestione il nome di Radja Nainggolan.

