Roma, Andrea Belotti alla corte di José Mourinho. La clausola che fa scattare il rinnovo fino al 2025

ILTEMPO.IT (F. BIAFORA) - Un altro tassello per il mercato della Roma. Dopo Svilar, Matic, Celik, Dybala e Wijnaldum José Mourinho può abbracciare anche Andrea Belotti. “L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive” l’annuncio della società giallorossa dopo che già ieri l’attaccante ex Torino aveva svolto una prima parte di visite mediche mentre la sua nuova squadra usciva con un pareggio dalla sfida con la Juventus a Torino.

Ma come scatterà tale prolungamento fino al 2025? Il Gallo, per prolungare il suo futuro in giallorosso, dovrà disputare 21 presenze in campionato: tale numero di apparizioni (non è previsto alcun minutaggio minimo per il conteggio) sono commisurate al 60% delle gare di campionato da disputare all'atto della sottoscrizione del contratto. Cifra precisa in virtù del fatto che la Roma ha già affrontato tre partite di Serie A da inizio stagione.

"Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi", la reazione di Belotti - si è subito allenato con i nuovi compagni - dopo l’ufficialità dell’affare e le foto di rito con l’esultanza che lo contraddistingue da anni. Anche Tiago Pinto ha dato il benvenuto al neo acquisto: “Andrea è uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, con lui alziamo ulteriormente il livello del reparto avanzato. La sua determinazione nello scegliere la Roma ha colpito tutti noi e oggi siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova avventura”. E il mercato della società dei Friedkin non finisce qui: tutto su Mady Camara, per cui sono stati effettuati grandi passi in avanti in giornata e si conta di chiudere tutto già domani.