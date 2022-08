Roma: affinità di coppia

Cassano-Totti? Calma. Però qualcosa di simile, sì. Nicolò Zaniolo cerca Paulo Dybala e viceversa: uno scatta, fa i solchi sul terreno, l’altro danza, nasconde il pallone. È mancata la buca, a Salerno si contano un paio di gol sbagliati per entrambi. Là in mezzo, Tammy Abraham, che fa a spallate e si sacrifica e non è più solo come lo scorso anno. Il broncio pian piano ha lasciato spazio a qualche sorriso, oggi Zaniolo c’è e conta di esserci ancora. Visto che i messaggi social hanno sempre la loro importanza, va registrato uno scambio di cuori dopo un post dedicato a Nicolò dal club. La coppia Dybala-Zaniolo è figlia del destino e non solo per le vicende legate a Nicolò, ma pure quelle dell’argentino che, come noto, dopo aver lasciato la Juventus, si era promesso all’Inter. Poi, è arrivata la Roma è si è inserita coi tempi giusti e quello che era stato definito impossibile è diventato reale. Ed ecco che Paulo – due giorni in vacanza a Capri, festeggiatissimo anche lì – si è incastrato bene in questa squadra, che adesso attende i suoi gol oltre alle magie. Con Nicolò è nata un’amicizia, l’argentino era stato il primo a consolare il “22” all’epoca del primo infortunio.

