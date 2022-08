Rizzitelli: “Paulo-Tammy tandem super. Secondo solo alla Lu-La”

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Ruggiero Rizzitelli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo. L’ex attaccante della Roma ha parlato della coppia Abraham-Dybala definendola la migliore dopo Lautaro-Lukaku. Queste le sue parole:

Rizzitelli, la coppia Dybala-Abraham fa già sognare Roma ad occhi aperti.



"Già, è un bel tandem, affascinante. Senza esagerare con i paragoni, mi viene in mente un’altra coppia d’oro: Totti-Batistuta. Lo scorso anno abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare Abraham, che è inglese e come tale si pensava che faticasse ad ambientarsi. E invece… Dybala poi lo conosciamo bene, deve solo trovare la migliore condizione fisica. Potenzialmente è un attaccante da 20-25 gol. E la Roma un attaccante del genere non ce l’aveva proprio dalla squadra dello scudetto".

I due, tra l’altro, sembrano anche integrarsi molto bene, con Dybala che può giocare sia vicino, sia più dietro a Tammy.

"Concordo. Paulo è il classico numero dieci, deve solo mettere da parte la sfortuna degli ultimi due anni. E io maledico quel palo di Salerno, perché se avesse fatto gol lì si sarebbe già sbloccato mentalmente. Gli attaccanti, del resto, vivono per il gol e a la testa è molto più importante di quel che si possa pensare".

Tra le coppie-gol del nostro campionato, dove colloca quella giallorossa?



"Al secondo posto, subito dopo quella interista, formata da Lautaro e Lukaku. Quei due si conoscono bene e hanno già dimostrato cosa possono fare. Ma dopo di loro non c’è nessuno più forte di Tammy e Paulo. Al loro livello forse c’è la coppia della Juventus, Vlahovic-Di Maria, ma abbiamo già visto che l’argentino può pagare qualcosa per gli anni. Osimhen-Raspadori? Vediamo, giocare davanti a 60mila persone è diverso da farlo al Sassuolo. E nel Milan si fa fatica a capire quale sia la vera coppia d’attacco".