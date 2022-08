Ritorno in campo all’Olimpico, test sul traffico cittadino

Prima ufficiale in casa in questa stagione per la Roma di Mourinho, e attorno all'Olimpico c'è già aria di test per la viabilità. Il tutto esaurito che hanno fatto registrare i tifosi giallorossi metterà alla prova l'area dello stadio e già dalle 13.30 inizieranno le opreazioni di sgombero delle auto in sosta nelle zone limitrofe. Sarà poi applicato il divieto di «asporto e trasporto nella pubblica via di bevande e alimenti in bottiglia o in vetro - recita la determina - da tre ore antecedenti la garae fino alle due ore successive al termine delle stesse».

(La Repubblica)