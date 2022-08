Rispunta il norvegese Ola Solbakken a Roma: ma stavolta è un sosia

IL TEMPO.IT - Il calciomercato può dare alla testa. E provocare allucinazioni, come quella che ha visto protagonisti alcuni tifosi della Roma.

L'attaccante norvegese del Bodo Glimt, Ola Solbakken, trattato dai giallorossi negli scorsi mesi è stato avvistato nella Capitale per la terza volta in quest'estate. Ma se nei primi due casi era tutto vero - il 3 luglio è stato a Roma per alcune ore insieme al suo procuratore mentre il 19 luglio si è recato nella clinica Villa Stuart per una visita medica accompagnato dallo staff del Napoli - stavolta si è trattato di un "falso allarme".

Nel Roma Store di Via del Corso è infatti entrato un ragazzo incredibilmente somigliante a Solbakken, almeno guardandolo di profilo, come si può osservare nella foto scattata dentro il negozio da alcuni tifosi che hanno pensato per qualche istante di aver "beccato" il potenziale nuovo acquisto dei giallorossi intento a fare spesa nello store dei prodotti ufficiali dei giallorossi.

I presenti hanno poi capito che in realtà quel ragazzo era soltanto un sosia dell'attaccante, che al momento è infortunato alla spalla e non parteciperà stasera alla gara d'andata dei playoff di Champions League del Bodo Glimt contro la Dinamo Zagabria.

Solbakken ha un contratto in scadenza al prossimo 31 dicembre con il club norvegese ed è libero di firmare per altre società, dove potrebbe trasferirsi a parametro zero a gennaio. Ma l'attaccante non ha ancora deciso la sua nuova squadra e sta tuttora valutando offerte ricevute da vari campionati europei. Al momento la Roma, che spera di prendere Andrea Belotti, sembra essersi defilata, e il Napoli si sta concentrando sull'acquisto di Giacomo Raspadori, dopo aver rinforzato l'attacco con Giovanni Simeone.

