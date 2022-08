Rimpianto Allegri: “Juve, il calcio lo ha inventato il diavolo”

La frase che sintetizza al meglio lo stato d’animo di Max Allegri dopo l’1-1 della sua Juventus contro la Roma? “Il calcio lo ha inventato il diavolo” Perché per un allenatore dipinto come “risultatista”, non vincere dopo aver annichilito l’avversario per circa un’ora deve essere una punizione indigesta. “Nelle tre partite che abbiamo giocato – prosegue il tecnico bianconero -, quale è quella in cui abbiamo rischiato di più? Ve lo dico io, la prima contro il Sassuolo, quando abbiamo vinto 3-0. Non bisogna confondere il bello con l’efficace“. E allora perché non ha vinto? Uno dei motivi, per Allegri, stava sulla panchina avversaria. “Mourinho è al solito molto bravo a tenere le sue squadre in partita, anche quando le cose non girano. Mi era già successo qui con lui allenatore del Manchester United: stra-dominammo e alla fine perdemmo… Stavolta almeno abbiamo pareggiato, anche se alla fine per poco non subiamo il raddoppio, che sarebbe stato dannoso soprattutto dal punto di vista psicologico“. Il punto non può accontentare Max, ma alla terza giornata inutile fare drammi. “Venivamo da molte critiche dopo la partita di Genova e abbiamo fatto una buona gara, sia per aggressività che per tecnica. Non credo però che sia un’occasione persa, manca ancora tutto il campionato. Piuttosto dobbiamo lavorare sugli aspetti che non sono funzionati sino in fondo. Per esempio, nella ripresa potevamo attaccare di più sulla sinistra, perché con Dybala la Roma aveva meno copertura da quella parte. Il gol subito su corner? Peccato, su quelli sul primo palo avevamo difeso bene, nell’unico calciato sul secondo è venuta fuori un’azione strana, in cui loro sono stati bravi a segnare“.

(gasport)