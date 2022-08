Righetti: "C’è entusiasmo. Con le 5 stelle vince la fantasia"

GASPORT - Fra le voci impiazienti per vedere la Roma che debutterà in campionato il prossimo 14 agosto, c'è anche quella di Ubaldo Righetti. L'ex difensore giallorosso ha spiegato le proprie sensazioni sulle colonne della rosea. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Questa invece l'opinione di Maurizio Iorio:

Sugli obiettivi.

Può e deve lottare per lo scudetto. La Roma ha uno squadrone, c’è tutto per vincere e fare bene. Ci deve credere. In più la nuova proprietà ha fatto cose da applausi. C’è da prendere esempio. Non era facile arrivare in una piazza come quella romana e conquistare tutti. Loro ci sono riusciti con il silenzio e i fatti. Un applauso ai Friedkin.