Ricetta Stroppa: Pessina. “E stop a errori banali”

Il Monza si affida a Matteo Pessina per cancellare lo zero in classifica. Dopo lo spezzone con l’Udinese, il capitano biancorosso è pronto a giocare per la prima volta dall’inizio. Le buone notizie arrivano anche dai recuperi di Marion (in ballottaggio con Caldirola) e di Mota Carvalho, che parte dalla panchina. Stroppa, che si affida a Sensi in regia e conferma la coppia Caprari-Petagna, ha dettato la ricetta per l’Olimpico, in attesa degli ultimi colpi del mercato. “Dobbiamo ripartire dallo stesso approccio del match contro l’Udinese, senza però commettere ancora errori banali“.

(gasport)