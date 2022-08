Ranieri: «Mou, questa Roma è uno show»

L’avvio di campionato visto dal mare della Calabria, dove Claudio Ranieri veleggia tutti i giorni: “Sarà una bella serie A, la prima giornata ha già dato segnali importanti. La lunga sosta per il mondiale è il vero punto interrogativo. La Roma è da scudetto. Occhio alla Lazio, ha speso tanto"

La Roma ha vinto a Salerno e Mourinho ha offerto la pizza a sessanta persone per festeggiare.

"La Roma è molto quadrata e diventa splendida quando gioca in velocità con i Fab Four. La sfida con la Juventus ci aprirà gli occhi, anche se la Roma non deve commettere l’errore di sottovalutare la Cremonese".

La Lazio ha timbrato il cartellino, nonostante la falsa partenza con l’espulsione del portiere Maximiano dopo appena sei minuti.

"Io alla Lazio credo perché Lotito non ha mai speso tanto come quest’estate. Non si è capito molto contro il Bologna fino a quando c’è stata l’inferiorità numerica, ma dieci contro dieci, la squadra di Sarri ha mostrato le sue qualità. Lazio, Roma e Napoli sono alle spalle del trio Milan, Inter e Juventus, pronti ad inserirsi nella lotta per il titolo".

Chi le ha rubato l’occhio?

"De Ketelaere, anche se ha giocato poco. Zaniolo quando parte palla al piede è spettacolare. Dybala è un grandissimo acquisto. Di Maria ha un talento cristallino".

Continuano i problemi con DAZN.

"Errori da dilettanti. È inammissibile che la serie A abbia queste difficoltà con la copertura televisiva".

(Il Messaggero)