Quanti problemi, Dazn si scusa ma fioccano le polemiche

Esordio domenicale da dimenticare per DAZN. I disservizi che si sono registrati nella giornata di ieri hanno colpito gran parte degli abbonati, i quali hanno visto a fatica Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, ma i problemi erano presenti già nel pomeriggio. "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente", il comunicato di DAZN. Lo stato della rete non è comunque migliorato, ma è stato fornito un link dove poter seguire i match. L'esponente del Pd, Mauro Berruto, ha attaccato la piattaforma streaming: "In tutta Italia ci sono gravi problemi di ricezione della trasmissioni di Dazn Italia. Il Pd ha inoltrato una segnalazione urgente ad AgCom per accertare eventuali violazioni degli accordi sulla qualità del segnale raggiunti in quella sede". "Il servizio sta facendo schifo", scrive Matteo Salvini su Twitter. Mauro Gasparri si limita a un "Vergogna". Carlo Calenda: "Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti del campionato a Sky".

(gasport)