Quanta Roma per Mourinho: da Wijnaldum fino ad Abraham, come giocare con le 5 stelle

In questa stagione, finalmente, Josè Mourinho potrà fare i conti con l'abbondanza. Questo significa però anche che il tecnico portoghese dovrà operare delle scelte, già a partire dalla prossima sfida della Roma con la Cremonese. In rialzo le quotazioni di Wijnaldum, che va verso il primo schieramento nell'11 titolare. E dando per assodato che in campo, in virtù degli equilibri, uno tra Matic e Cristante dovrà esserci, ci si chiede come lo Special One troverà il sistema di far convivere i suoi pezzi pregiati.

Difficile pensare che si rinunci ad Abraham, quindi a cominciare dalla panchina dovrebbe essere uno tra Pellegrini, Dybala e Zaniolo. Con il 3-4-2-1 è difficile immaginare una convivenza tra tutte e 5 le stelle giallorosse, a meno che Mou non decida di schierare a centrocampo una coppia Pellegrini-Wijnaldum.

L'unico modo per metterli dentro tutti insieme è il 4-2-3-1, con Gini vicino a Cristante (o Matic) ed i tre tenori (Dybala, Zaniolo e Pellegrini) a giostrare alla spalle di Abraham.

(Gasport)