Prime scelte di Mourinho: Wijnaldum in corsa, l’ultimo arrivato inizia in panchina

Abbondanza nella rosa della Roma, che gioco forza prevede che a turno anche qualche big venga escluso dalle scelte di Josè Mourinho per l'11 iniziale. E per il match di debutto in Serie A contro la Salernitana a farne le spese dovrebbero essere Leonardo Spinazzola e Gini Wijnaldum. In particolare l'olandese è con la squadra solo da pochi giorni e deve ancora entrare nei meccanismi già sperimentati dal resto della squadra durante la pre-season.

Difficile che Mou cambi proprio adesso e il fatto che abbia insistito nelle ultime due partite sull’esperimento di Pellegrini basso per far giocare tutti e quattro i 'Fab Four' fa pensare che oggi sia la formula che gli piace di più.

(Gasport)