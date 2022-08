Pressing di Belotti su Tiago Pinto

IL TEMPO (E.ZOTTI) - Mentre gran parte dei suoi colleghi hanno già iniziato la stagione, Andrea Belotti si ritrova a guardare da spettatore la prima giornata di Serie A. Un paradosso per il centravanti che ha detto addio al Torino, a caccia dell'occasione giusta e dell'ultimo contratto importante della sua carriera. La vita da disoccupato non si addice al Gallo, che mai si sarebbe aspettato di rimanere ancora in bilico a due settimane dalla fine del mercato: per questo l'attaccante sta pensando seriamente di lasciare l'Italia pur di ricominciare a fare il calciatore il prima possibile. Una scelta forzata, che prenderebbe quasi controvoglia visto che la priorità della famiglia Belotti è sempre stata quella di rimanere in Italia, possibilmente nella Capitale. L'interessamento della Roma infatti è reale, nonostante l'impossibilità dei giallorossi di tesserare il giocatore al momento attuale. Per questo l'ex capitano granata ha deciso di aspettare ancora qualche giorno, prima di voltare le spalle a Tiago Pinto e accettare una delle ricche offerte che gli sono arrivate dall'estero. La speranza del Gallo è che il gm portoghese riesca a cedere a titolo definitivo uno tra Shomurodov e Felix entro metàdella prossima settimana, in modo da iniziare la sua avventura in giallorosso prima della seconda di campionato. Una missione quasi impossibile, considerato che per l'uzbeko la pista Bologna sembra essersi raffreddata parecchio. Una soluzione però potrebbe arrivare proprio da Salerno, dove stasera la Roma farà il suo esordio in campionato. Il ds granata De Sanctis non ha mai perso di vista il suo pupillo Felix e il match di oggi sembra l'occasione giusta per iniziare a parlarne con i giallorossi.