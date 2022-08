Poesia di una tecnica, tirare di controbalzo in corsa, dopo un controllo col ginocchio, schiaffeggiando la palla appena tocca terra, calcolando con millimetrica precisione l’angolo dove il portiere non può arrivare. Poesia di una tecnica, il paradosso che unisce il massimo di invenzione con il massimo di esattezza. [...] Roba da fuoriclasse, vale il prezzo del biglietto e una lacrima per chi è ancora capace di piangere. La magia di Paulo Dybala spiega da sola perché il calcio è lo sport più popolare del mondo. Non conta il contesto, la febbre dell’Olimpico gonfio d’amore, l’adrenalina di Mou, la stessa imbarazzante debolezza difensiva del Monza. A cui chiunque potrebbe segnare una doppietta, ma pochi, forse nessuno potrebbe farlo in quel modo. [...] Sarà una stagione in cui la stanchezza può mettere in sordina la classe. Per ora godiamoci quella che Dybala ci regala. Un gol così è di tutti, anche se lui lo segna per la Roma.

(Corsport - A. Barbano)