Piove sul bagnato

Una brutta tegola per lo Special One, ma comunque meno pesante dell'assenza di Wijnaldum che dopo essersi fratturato la tibia dovrà rimanere lontano dal campo almeno fino a gennaio. Molto dipenderà anche dal percorso che il giocatore sceglierà di seguire: ieri, dopo mille ripensamenti, il mediano non aveva ancora deciso se operarsi o no. Oggi l'olandese dovrebbe prendere una decisione definitiva, dopo gli ultimi consulti con i gli staff di Roma, PSG e nazionale olandese (oltre al parere del dott. Ahlbaumer medico di fiducia dei Friedkin).

Lo stop del centrocampista è stato vissuto come un fulmine a ciel sereno da tutti all'interno di Trigoria, Mourinho compreso: «Perdere Gini e Zaniolo non era previsto, ma siamo tutti uniti. Insieme troveremo la soluzione migliore». Già prima della partita il tecnico aveva espresso solidarietà a Wijnaldum con un post su Instagram, in cui ha condannato fermamente chiunque abbia provato a colpevolizzare Felix (fischiato da parte dei tifosi alla lettura delle formazioni) per l'incidente capitato al centrocampista: «Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui Felix potrebbe essere responsabile di quello che è successo sono una vera feccia». Giudizio condiviso anche da Tiago Pinto: «Ringrazio i pochi media che non hanno cercato un colpevole» e dallo stesso Felix: «Prima di dare un giudizio, prova a conoscere la storia completa».

Con l'assenza di Wijnaldum, il club tornerà sul mercato alla ricerca di un centrocampista: «Mi servono sia un attaccante che un centrocampista - ha spiegato Mourinho - sappiamo cosa ci serve e Tiago e la proprietà proveranno a fare il possibile per rendere la squadra più equilibrata. Sono stati loro a dirmi che ci manca qualcosa ed è questo che mi fa sentire felice alla Roma».