Pinto chiude per Belotti. Carles Perez va al Celta Vigo

IL TEMPO (A. AUSTINI) - La settimana di Belotti. Pinto proverà a regalare un’altra pedina di prestigio per l’attacco a Mourinho prima dell’avvio di campionato. Il Gallo, ancora svincolato, sta aspettando ormai da giorni la chiamata per unirsi al gruppo giallorosso e tiene in stand by le altre offerte La novità di ieri che avvicina Belotti a Trigoria è la cessione di Carles Perez in dirittura d’arrivo. Il club ha deciso di non farlo partecipare alla presentazione della squadra visto che lo spagnolo - fermo anche per un lieve infortunio - sta per andare al Celta Vigo. La formula sarà quella del prestito, da capire chi abbia vinto il braccio diferro sul diritto/obbligo di riscatto. A liberare posto in attacco saranno poi Shomurodov e Kluivert. Il primo ha partecipato alla serata di ieri ma è vicino al Bologna. C’è anche il Torino e nel caso dell’uzbeko la Roma non mollerà la presa fino a quando gli emiliani non accetteranno di inserire negli accordi l’impegno ad acquistare il giocatore a titolo definitivo. Kluivert è a un passo dal Fulham mentre oggi Villar svolgerà le visite mediche per la Samp. Lo spagnolo passa ai blucerchiati in prestito con diritto di riscatto.E Zaniolo? L’agente Vigorelli sta parlando col Tottenham per capire se esistono i margini per un’offerta in linea con le pretese della Roma: 50 milioni cash, senza contropartite. Mourinho vorrebbe tenere il ragazzo, ieri ha dato un altro segnale mandandolo in campo insieme a Dybala, il pubblico ha fatto il resto con i cori e gli applausi. Si vedrà.