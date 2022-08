Piedi per terra e obiettivi seri

Parlare di scudetto a Ferragosto mi fa rabbrividire. Capisco che l'informazione ha la sua logica e chiede titoli. Accetto anche - per gioco - il toto pronostico. ma in questa rubrica non ho voglia di giocare. L'elenco, in ogni caso, è semplice e preciso: l) la lotta per i primi quattro posti, per tornare in Champions; 2) la decima Coppa Italia; 3) l'Europa League. Pensate che il Genio Mourinho (basta Special One, per me è un genio) non abbia presente questa agenda? Noi tifosi romanisti siamo stati molto fortunati. Ci sentivamo in una palude, pur avendo una buona squadra, ma poi tutto è cambiato, con l'arrivo della famiglia Friedkin, che ci ha regalato Super Mou, e con l'aiuto di Pinto che lavora benissimo. Finalmente abbiamo un assetto e un gioco che ci fanno divertire, con giocatori nuovi, ma anche quelli già conosciuti usati al meglio.



(Il Messaggero)