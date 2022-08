Petagna: “Mou super, ma il Monza vi stupirà"

CORRIERE DELLO SPORT - Il centravanti del Monza Andrea Petagna in vista della gara di domani all'Olimpico contro la Roma ha rilasciato un'intervista al quotidiano, queste le sue parole:

Domani sera torna all’Olimpico dove ha già segnato sia contro la Lazio che contro la Roma. Mourinho deve preoccuparsi?

"Lui è uno degli allenatori più vincenti della storia di questo sport. Sfidarlo sarà bello".

Non ha risposto.

"Cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra, come sempre. Spero di segnare come mi è già successo lì con la Spal (contro la Roma, ndr) e con l’Atalanta (contro la Lazio, ndr), ma ci tengo di più a conquistare un risultato positivo. Dobbiamo muovere la classifica"

La Roma è da scudetto?

"È una squadra fortissima che, grazie a un mercato incredibile, può puntare in alto con giocatori come quelli di cui dispone un tecnico fenomenale come Mourinho, si può sognare. Specialmente se si ha pure un pubblico da 60.000 persone che “spinge” ogni incontro".

Il Monza però non vuol recitare il ruolo dello sparring partner.

"Assolutamente. Non abbiamo paura e all’Olimpico andremo per mostrare il nostro gioco, senza timori anche perché non abbiamo niente da perdere. Non saremo passivi e ce la giocheremo anche se soprattutto nei primi minuti imagino sarà durissima".